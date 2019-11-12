الربيعة يبحث مستجدات الأعمال الإغاثية في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض، شبوة

بحث المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض مستجدات سير العملية الإغاثية في اليمن، والتعاون المشترك مع وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبدالرقيب فتح.

وقدم عبدالرقيب فتح، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ومركز الملك سلمان للإغاثة على الدعم الإنساني المبذول لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته بدون استثناء.

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وأشار الوزير فتح إلى مناقشة خطط المركز لعام 2020 م لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، سواء في مجال الإغاثة العاجلة أو في مجال التعافي الاقتصادي، والتطرق للحملات التطوعية التابعة لمعالجة أمراض القلب والعيون بحضرموت وسبل تعزيزها، مضيفا أننا سنشهد خلال العام المقبل نقلة نوعية بالعمل الإنساني في اليمن.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة التوعية والتثقيف الصحي لمكافحة الملاريا وحمى الضنك بالمستشفى الميداني في مديرية حيران بمحافظة حجة، في أعقاب انتشار عدد من الأمراض في مديريات ميدي وحيران وحرض وبني حسن وبعض قرى مديرية عبس بمحافظة حجة.

وقام المركز أمس بتسليم مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة 30 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، فيما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وكذلك مشروع المياه والإصحاح البيئي بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.