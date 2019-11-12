حزب الله: ندين العدوان الصهيوني الغادر والآثم على غزة ودمشق

أكّد ​حزب الله​، في بيان، أن "ما ينتظره المجاهدون المقاومون وعائلاتهم الشريفة إما النصر وإما الشهادة، وهذا ما لاقاه بعد جهاد طويل القائد الشهيد بهاء ابو العطا وزوجته الكريمة ونجل القائد المجاهد أكرم العجوري ومرافقه"، مشيرًا الى "أننا نقدم عزاءنا لإخواننا الأعزاء في ​حركة الجهاد الإسلامي​ الذين تفخر الأمة بمقاومتهم وتضحياتهم ولعائلات الشهداء، بفقد الأحبة، ونبارك لنيلهم وسام الشهادة الرفيع، وندين العدوان الصهيوني الغادر والآثم على غزة ودمشق، ونؤمن بصمود شعبنا الفلسطيني الصابر وبقدرة حركات ​المقاومة الفلسطينية​ على الرد القوي وتنفيذ القصاص العادل بحق المعتدين المجرمين. هي مسيرة المقاومة والجهاد المضمخة بالدماء الزكية والتي ستصنع التحرير والنصر النهائي بإذن الله الواحد القهار".

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