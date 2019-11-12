تجمع عدد من المتظاهرين أمام سفارة ​فرنسا​ في ​بيروت​، بدعوة من "الحركة الشبابية للتغيير" احتجاجًا على زيارة المبعوث الفرنسي مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، ورفضًا للتدخل الأجنبي. وطالب المشاركون الدولة الفرنسية بالإفراج عن جورج عبدالله.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة أمام سفارة فرنسا في بيروت احتجاجا على تدخلها بشؤون لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.