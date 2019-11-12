مصادر MTV: القوى السياسية تعول على حراك الموفد الفرنسي لإحداث خرق بالملف الحكومي

أكدت مصادر قناة "MTV" أن "القوى السياسية تعول على حراك الموفد الفرنسي الى لبنان مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو لاحداث خرق في الملف الحكومي".

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