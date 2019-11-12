النشرة: التحركات الاحتجاجية في ساحة السراي في الهرمل مستمرة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "التحركات الاحتجاجية في ساحة السراي في ​الهرمل​ مستمرة وشهد ​اليوم السابع​ والعشرين وحدة التحركات والتجمعات الاحتجاجية برسم لوحة موحدة لثوار ​البقاع الشمالي​ تحت ​العلم اللبناني​ بانتقال شبان وشابات حراك البقاع الشمالي من قرى وبلدات ​الفاكهة​، الزيتون العين الفاكهة، ​اللبوة​ واس ​بعلبك​ وتوحدت الشعارات المطالبة بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة".

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