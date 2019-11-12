أعلن طلاب وطالبات ​المدارس​ والثانويات والمعاهد في ​جديدة مرجعيون​، في بيان، عن أنهم "قرروا إقامة الاعتصامات والتظاهر أمام الدوائر الرسمية و​المصارف​ في البلدة تحت عنوان "البلد إلنا وباقيين بالساحات" وذلك يوم غد الأربعاء بدءًا من ​الساعة​ الثامنة صباحا آملين المشاركة الكثيفة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئات التعليمية بجديدة مرجعيون تدعو للتظاهر غدا أمام الدوائر الرسمية والمصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.