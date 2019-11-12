ميشال ضاهر: إقفال المصارف ضرب للاقتصاد وللنظام المصرفي

اعتبر النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "إقفال ​المصارف​ هو ضرب للاقتصاد وللنظام المصرفي"، مشيرا الى أن "أكثر ما يريده المودعون في هذه المرحلة الحرجة هو الاطمئنان على ودائعهم. واذا ما كان من داعٍ للكابيتل كونترول فليتم الإعلان عنه دون مواربة، فمواجهة الناس بالحقيقة أفضل ألف مرة من هذه الضبابية القاتلة التي قد تقضي على ما تبقى من ثقة".

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