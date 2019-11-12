دير سيدة البلمند البطريركي: لا علاقة لنا بالنفايات التي ترمى في ارض الدير

أوضح ​دير سيدة البلمند​ البطريركيّ أن "​النفايات​ التي ترمى في ارض الدير الواقعة في نطاق بلدية بشنين تحصل دون معرفتنا الدير"، مشيراً إلى أنه ولا أية جهة كنسية أخرى، لم تعط أذنا بذلك، لافتاً إلى أنه قام ب​الاتصالات​ اللازمة مع جميع المراجع المعنية طالبًا منها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا التعدي على أوقاف ​الكنيسة الأرثوذكسية​، وهو ما زال يتابع هذا الموضوع بكافة الوسائل المتاحة من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه".

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