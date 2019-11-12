حسن مراد : نبارك لإخوتنا في حركة الجهاد الإسلامي استشهاد القائد الكبير بهاء أبو عطا

بارك وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ "لإخوتنا في ​حركة الجهاد الإسلامي​ وسائر قوى ​المقاومة الفلسطينية​ وال​لبنان​ية استشهاد القائد الكبير بهاء أبو عطا بعد أن ضاق صدر العدو به ذرعاً، ما يزيدنا وكل الوطنيين والشرفاء في ​العالم​ ثباتاً وتمسّكاً بدرب المقاومة والكفاح ضد العدو الإسرائيلي"، مشيراً إلى "إننا نؤكد من لبنان المقاوم، الذي تحرّر جنوبه وبقاعه الغربي بسواعد الأبطال ودماء الشهداء وصبر اللبنانيين دعمنا الكامل للرد الذي تقوم به غرفة العمليات المشتركة في غزة الأبية".

وفي تصريح له، لفت مراد إلى ان "الغارة العدوانية التي تعرّضت لها دمشق الحبيبة فجر اليوم في استهداف خطير آخر لمنزل القائد أكرم العجوري واستشهاد نجله، وهذا يظهر مجدداً أحد أسباب الحرب على ​سوريا​ التي وقفت وتقف دائماً إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​".

و اشار انه يجب أن لا ننسى أن معركتنا مع الاحتلال لا تنفصل عن معركتنا في الداخل لتطهير البلاد من ​الفساد​ والطائفية.