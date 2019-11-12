مخيبر: استعادة الأموال المنهوبة أمر ممكن وصعب والأموال المتوقعة لا تسد العجز 

أكّد النائب السابق غسان مخيبر، في حديث تلفزيوني، أن "لبنان مقصر في عمله التشريعي في مجلس النواب منذ وقت طويل"، مشيرًا الى أن "الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مرغمون على الاستمرار في تصريف الأعمال في وزاراتهم وعلى مجلس النواب مراقبة ذلك ومساءلة الوزراء المقصرين، لكن في الواقع، المجلس النيابي مستقيل من عمله الرقابي ولا شيء يحصل في المؤسسات".
ولفت الى أن "مرض النظام هو أن المنظومة السياسية انحصرت في 6 أزلام، فيما المؤسسة الأولى للرقابة في الدولة ليست القضاء إنما مجلس النواب".
وحول استعادة الأموال المنهوبة، أوضح مخيبر أن "ذلك ممكن لكنه صعبًا والأموال المتوقعة منها لا تسد العجز في خزينة الدولة"، مبينًا أن "استعادتها مرتبطة بشرطين، أولهما تطوير أدوات المساءلة والمحاسبة بما فيها فعاليات القضاء، بالإضافة الى وجوب تعديل قانون الإثراء غير المشروع".
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