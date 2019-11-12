مخيبر: استعادة الأموال المنهوبة أمر ممكن وصعب والأموال المتوقعة لا تسد العجز 

أكّد النائب السابق ​غسان مخيبر​، في حديث تلفزيوني، أن "​لبنان​ مقصر في عمله التشريعي في ​مجلس النواب​ منذ وقت طويل"، مشيرًا الى أن "الوزراء في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ مرغمون على الاستمرار في تصريف الأعمال في وزاراتهم وعلى مجلس النواب مراقبة ذلك ومساءلة الوزراء المقصرين، لكن في الواقع، ​المجلس النيابي​ مستقيل من عمله الرقابي ولا شيء يحصل في المؤسسات".

ولفت الى أن "مرض النظام هو أن المنظومة السياسية انحصرت في 6 أزلام، فيما المؤسسة الأولى للرقابة في ​الدولة​ ليست ​القضاء​ إنما مجلس النواب".

وحول استعادة الأموال المنهوبة، أوضح مخيبر أن "ذلك ممكن لكنه صعبًا والأموال المتوقعة منها لا تسد ​العجز​ في خزينة الدولة"، مبينًا أن "استعادتها مرتبطة بشرطين، أولهما تطوير أدوات المساءلة والمحاسبة بما فيها فعاليات القضاء، بالإضافة الى وجوب تعديل قانون الإثراء غير المشروع".