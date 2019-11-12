الترشيشي: إخضاع الاستيراد الزراعي الى الأذونات المسبقة يعتبر أول إنجاز زراعي من نوعه في لبنان

أكّد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي ​البقاع​ ​ابراهيم الترشيشي​ أنه "يشكر باسم النقابات و​التعاونيات​ الزراعية، وزير ​الزراعة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن اللقيس​ على تجاوبه السريع مع مطالب ​المزارعين​ وإخضاع كل الاستيراد الزراعي الى ​لبنان​ الى أذونات خاصة بعد أن أصدر تعميما بهذا الموضوع"، مشيدًا بـ "المدير العام للزراعة ​لويس لحود​ الذي تجاوب سريعا ايضا مع مطالب المزارعين".

واعتبر الترشيشي أن "إخضاع الاستيراد الزراعي الى الأذونات المسبقة يعتبر أول إنجاز زراعي من نوعه في لبنان وهذا الأمر سينعش سوق المحاصيل الزراعية المنتجة محليا ولن يعرضها بعد اليوم الى الكساد والاغراق وانهيار الاسعار"، لافتًا الى أن "المزارعين لا يتجنوا ولم يمارسوا عدائية تجاه ​الدول العربية​ من جراء هذا القرار وخصوصا أن أغلب الدول العربية تعامل لبنان بفرض الأذونات المسبقة وما أقره وزير الزراعة ينطبق على المعاملة بالمثل".

وكان اللقيس قد أصدر قرارًا حمل الرقم 8101 وقضى القرار بتعديل المادة الثالثة من القرار7041 تاريخ 15-10-2019 المتعلق باخضاع الخضار و​الفاكهة​ المستوردة الى إذن استيراد مسبق بحيث تصبح على الشكل التالي "يخضع استيراد الخضار والفاكهة من ​جمهورية مصر​ العربية الى اذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة على ان يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الموقع بين البلدين.

كما أصدر قرارًا آخر حمل الرقم 76843 موجه الى مديرية الثروة الزراعية وجاء فيه حرصا منا على حماية الانتاج الزراعي المحلي ومصلحة المزارع اللبناني على جميع الاراضي اللبنانية ،يطلب اليكم وبشكل فوري ابلاغ مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية والمؤسسات الحاصلة على اذونات استيراد بتجميد مفعول هذه الاذونات والاجازات اعتبارا من صباح يوم الاثنين الواقع في18-11-2019 حتى إشعار آخر.

