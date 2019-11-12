الرئاسة التركية: جاهزون لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع أميركا وفتح صفحة جديدة من العلاقات معها

أعلن رئيس دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​ فخر الدين ألطون عن "أننا جاهزون لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية وفتح صفحة جديدة من العلاقات مع ​الولايات المتحدة الأميركية​".

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