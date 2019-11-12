خارجية كوريا الجنوبية تعزز إجراءات أمن الدبلوماسيين الأجانب

كشفت وزارة خارجية كوريا الجنوبية عن "اتفاق مع الشرطة لتعزيز التعاون بينهما من أجل توفير حماية للسفارات بهدف تلافي تكرار الخلل الأمني، الذي كان في حراسة مقر إقامة السفير الأميركي هاري هاريس".
ولفتت إلى أن "الجانبين اتفقا أيضا على تفقد سلامة وأمن الدبلوماسيين الأجانب، وسفاراتهم بانتظام وضبط مستوى أجهزتهم الأمنية على أساس نتائج عمليات الفحص الأمني".
وفي الشهر الماضي، حاولت مجموعة من الطلاب الجامعيين، اقتحام مقر إقامة سفير الولايات المتحدة في سيئول.
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