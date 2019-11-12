خارجية كوريا الجنوبية تعزز إجراءات أمن الدبلوماسيين الأجانب

كشفت ​وزارة خارجية​ ​كوريا الجنوبية​ عن "اتفاق مع ​الشرطة​ لتعزيز التعاون بينهما من أجل توفير حماية للسفارات بهدف تلافي تكرار الخلل الأمني، الذي كان في حراسة مقر إقامة ​السفير الأميركي​ ​هاري هاريس​".

ولفتت إلى أن "الجانبين اتفقا أيضا على تفقد سلامة وأمن الدبلوماسيين الأجانب، وسفاراتهم بانتظام وضبط مستوى أجهزتهم الأمنية على أساس نتائج عمليات الفحص الأمني".

وفي الشهر الماضي، حاولت مجموعة من ​الطلاب​ الجامعيين، اقتحام مقر إقامة سفير ​الولايات المتحدة​ في سيئول.