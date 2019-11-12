ماكرون يحذر من أزمة غير مسبوقة تهدد النظام العالمي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان "النظام السياسي العالمي يعاني أزمة غير مسبوقة"، داعيا إلى "إقامة تحالفات من نوع جديد، والتعاون لتسوية قضايا العالم"، مشيراً إلى "إننا نعيش أزمة غير مسبوقة في نظامنا الدولي".
وشدد على "ضرورة إيجاد سبل تعاون جديدة، وتحالفات جديدة بين الدول والمنظمات"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة نفسها باتت مشلولة"، معتبراً أن "الأنظمة السياسية والمالية العالمية التي عملت بشكل جيد بعد الحرب العالمية الثانية، تعاني اليوم من أزمة".
ولفت إلى أنه "كان النظام مجديا لمدة سبعين عاما، لكنه سمح بظهور تباينات جديدة وهناك أزمة في ديمقراطيتنا سمحت بإعادة إحياء النهج الأحادي"، مشيراً إلى "إننا بحاجة إلى المزيد من التعاون لمواجهة هذه التحديات"، داعيا إلى "عدم التردد في مساءلة الهيئات الدولية".
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