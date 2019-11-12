البيت الأبيض: ترامب وماكرون يؤكدان مجددا التزامهما بالتنسيق بشأن سوريا في اتصال هاتفي

أفاد ​البيت الأبيض​ بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا مجددا التزامهما بالتنسيق بشأن ​سوريا​ في اتصال هاتفي"، كاشفًا عن "أنهما عبرا عن قلقهما بشأن خطوات إيران لتطوير برنامجها النووي".

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