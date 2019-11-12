سلطات روسيا تدعو سلطات أوكرانيا لتمديد القانون حول الوضع الخاص بالدونباس

أكد المندوب الروسي في مجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية الأوكرانية، بوريس غريزلوف، عقب اجتماع المجموعة في ​مينسك​، أن "الوفد الروسي لفت الانتباه إلى أن سريان القانون حول الوضع الخاص لدونباس ينتهي يوم 31 كانون الأول 2019".

ولفت غريزلوف الى أن "الوفد الروسي دعا الجانب الأوكراني إلى ضمان تمديد وبدء الحوار مع ممثلي ​دونيتسك ولوغانسك​ ضمن اللجنة السياسية لمجموعة الاتصال حول التعديلات الضرورية على هذا القانون من أجل تطبيق "صيغة شتاينماير" الخاصة بمسألة الإدارة المحلية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق ​أوكرانيا​".

وأشار إلى أن "تنفيذ قانون الوضع الخاص بالكامل يتطلب تثبيته في الدستوري الأوكراني".

وبحث اجتماع مجموعة الاتصال، فصل القوات عند خط التماس والمسائل الأمنية على امتداده.

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