أفادت قناة "الحرة" بأن "​الجيش الإسرائيلي​ أعلن عن استدعاء المئات من جنود الاحتياط إلى حدود ​قطاع غزة​ مع تصاعد حدة التوتر". ولفتت الى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف عنصرين من الجهاد الإسلامي شمال غزة كانا يستعدان لإطلاق صواريخ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يستدعي المئات من جنود الاحتياط إلى حدود قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.