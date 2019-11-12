سرايا القدس تعلن عن مسؤوليتها في إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه تجمع عسكري اسرائيلي

أعلنت ​سرايا القدس​ عن "مسؤوليتها في إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه تجمع للجنود الاسرائيليين خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرق رفح"، مفيدة بـ "وقوع عدد من الإصابات في الصفوف الاسرائيلية".

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