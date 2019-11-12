شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "ضرورة أن يتم فتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله في مسائل تتعلق بالفساد أثناء شغل الأب منصبه ويجب إجبار كلا الشخصين على الإدلاء بشهادتهما في عملية الاحتيال هذه، لا للغش في الإجراءات القانونية".
ولفت ترامب الى أن "شركة الطاقة الأوكرانية والملايين من الصين، والآن تقارير عن أن هناك شركات أخرى ودولا منحته مبالغ طائلة، هذا الأمر يشير إلى فساد حسب رأيي".
وأضاف: "لا للضغط في التحقيق مع النعسان جو بايدن، ورغم أنني كرئيس لدي التزام بالنظر في الفساد، وأن تصرفات بايدن، المسجلة على شريط، حول فصل المدعي العام ، وأن ابنه أخذ ملايين الدولارات، مع أنه لا يملك أي موهبة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: يجب فتح تحقيق بالفساد مع بايدن ونجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.