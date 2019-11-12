ترامب: يجب فتح تحقيق بالفساد مع بايدن ونجله

شدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على "ضرورة أن يتم فتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​ ونجله في مسائل تتعلق ب​الفساد​ أثناء شغل الأب منصبه ويجب إجبار كلا الشخصين على الإدلاء بشهادتهما في عملية الاحتيال هذه، لا للغش في الإجراءات القانونية".

ولفت ترامب الى أن "شركة ​الطاقة​ الأوكرانية والملايين من ​الصين​، والآن ​تقارير​ عن أن هناك شركات أخرى ودولا منحته مبالغ طائلة، هذا الأمر يشير إلى فساد حسب رأيي".

وأضاف: "لا للضغط في التحقيق مع النعسان جو بايدن، ورغم أنني كرئيس لدي التزام بالنظر في الفساد، وأن تصرفات بايدن، المسجلة على شريط، حول فصل المدعي العام ، وأن ابنه أخذ ملايين الدولارات، مع أنه لا يملك أي موهبة".

