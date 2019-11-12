الرئيس الكازاخي السابق يقترح الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أكّد الرئيس السابق ل​كازاخستان​ ​نور سلطان نزارباييف​ أنه "يقترح الوساطة بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ في ما يتعلق بحل ​الأزمة​ الأوكرانية"، مشيرًا الى "أنني حصلت على موافقة الرئيس الأوكراني لعقد اللقاء وأبلغت الرئيس بوتين بذلك، واقترحت أن يكون الاجتماع في كازاخستان في حال رغب الطرفان بالاجتماع في مكان محايد".

جاء ذلك في كلمة له، خلال الاجتماع السنوي الخامس لـ"نادي آستانة" المقام في العاصمة الكازاخية، نورسلطان، تحت عنوان "أوراسيا الكبرى: النماذج ​الجديدة​ للشراكة".

ولفت الى أن "الحروب الجيوسياسية في ازدياد والنزاع بين القوى الكبرى ينتقل تلقائيا للعديد من المناطق الساخنة في أوراسيا ويعقّد الحل السلمي للأزمات في ​سوريا​ و​أوكرانيا​".

يذكر أن التوتر بين ​موسكو​ وكييف بدأ على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق ​فيكتور يانوكوفيتش​ أواخر عام 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من ​دونيتسك​، وشبه جزيرة ​القرم​ (جنوب)، وقيامها لاحقا بضم القرم لأراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 آذار 2014.

