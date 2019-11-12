رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة تحرير "فاينانشال تايمز"









اسماء السيد - لندن: عينت "فاينانشال تايمز" الثلاثاء رولا خلف رئيسة تحرير الصحيفة وهي أول امرأة تتولى رئاسة المؤسسة البريطانية منذ تأسيسها قبل أكثر من 130 عاما.

وذكرت الصحيفة في بيان أن خلف معاونة رئيس التحرير الحالي ليونيل باربر الذي يتولى هذه المهام منذ 14 عاما، ستخلفه في هذا المنصب.

وعلى تويتر كتبت الصحافية إنها "مسرورة" لتعيينها مضيفة "أنه لشرف كبير".

ومنذ انضمامها للصحيفة قبل 20 عاماً، شغلت رولا خلف مناصب نائبة رئيس التحرير ورئيسة تحرير الشؤون الخارجية ورئيسة تحرير شؤون الشرق الأوسط. وسعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة.

والصحافية المولودة في لبنان عملت في الشرق الأوسط خلال ثورات "الربيع العربي".

واكد تسونيو كيتا رئيس مجموعة "نيكاي" اليابانية التي تملك الصحيفة منذ 2015 أنه يمنح رولا خلف كل ثقته لمواصلة مهمتها وهي "ضمان عمل صحافي ذات جودة دون تساهل او خوف".

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واعتبر أن السنوات الطويلة التي أمضتها في الفاينانشال تايمز أثبتت "نزاهتها وتصميمها".

وللصحيفة التي تعد أعرق مؤسسة صحافية في العالم، أكثر من مليون قارىء مشترك في 2019 خصوصا عبر الانترنت.

التهاني تنهال على رولا

وتفاعل صحافيون وكتاب عرب مع هذا التعيين، وقدموا تهانيهم لزميلتهم.

وغرّد علي جابر مدير مجموعة إم بي سي على حسابه قائلا: "الف مبروك للصديقة العزيزة رولى خلف تعيينها على راس الفاينانشال تايمز. خبر مشرق في عتمة ليل لبنان".

وقالت ريما عساف عن "آل بي سي": "رولا خلف وجه من الوجوه اللبنانية المشرقة، نفتخر بك..".

وقال الأكاديمي الدكتور ابراهيم التركي على تويتر: "نبارك للسيدة العربية المعروفة رولا خلف بتسنمها هذا المنصب العالمي الرفيع وبجدارة. فهي امرأة مكافحة ومجتهدة".