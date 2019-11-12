صور .. عمر مروان يلتقى المجموعات الأفريقية و العربية لشرح ملف مصر الحقوقى

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يذكر أن منظمات المجتمع المدنى انتهت من استعدادتها للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، حيث تقدم مصر تقريرها غدا الاربعاء الموافق 13 نوفمبر وتعرض إنجازاتها فى هذا الملف و ما حققته من توصيات المجلس الدولى التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.
و يعتزم المجلس القومى لحقوق الإنسان تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي ، فى ذكرى عيد ميلاده ، كما تنظم منظمات المجتمع المدنى 9 فعاليات على هامش الاستعراض الدورى الشامل .
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