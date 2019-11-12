شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عمر مروان يلتقى المجموعات الأفريقية و العربية لشرح ملف مصر الحقوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الوزير عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب ، على مدار يومين بالمجموعات الأفريقية و العربية و عدم الانحياز و الاسلامية، وذلك في اطار شرح كافة التفصيلات الخاصة بإعداد ملف مصر بآلية الاستعراض الدوري الشامل وكذا عقد مناقشات حول التطورات التي شهدتها مصر في مجال حقوق الانسان خلال الاربعة اعوام الماضيين.

يذكر أن منظمات المجتمع المدنى انتهت من استعدادتها للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، حيث تقدم مصر تقريرها غدا الاربعاء الموافق 13 نوفمبر وتعرض إنجازاتها فى هذا الملف و ما حققته من توصيات المجلس الدولى التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.

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و يعتزم المجلس القومى لحقوق الإنسان تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي ، فى ذكرى عيد ميلاده ، كما تنظم منظمات المجتمع المدنى 9 فعاليات على هامش الاستعراض الدورى الشامل .