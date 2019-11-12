محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)
اجتاز المرشح الفرنسي لمنصب المفوض الأوروبي تييري بريتون أول عقبة أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، إلى جانب كل من المجري أوليفر فاريلي، سفير بودابست الحالي لدى الاتحاد الأوروبي ونظيرتهما الرومانية أدينا فالين.
وأعلن المتحدث باسم البرلمان، جاومي دوتش، أنه تم تبرئة ساحة الثلاثة من أي تضارب في المصالح المالية من قبل لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، مما يمهد الطريق أمام كل منهم للخضوع لجلسات استماع لمدة ثلاث ساعات مع المشرعين الأوروبيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر المرشحون لمنصب مفوض الاتحاد الأوروبي يجتازون العقبة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.