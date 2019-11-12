المرشحون لمنصب مفوض الاتحاد الأوروبي يجتازون العقبة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ)

اجتاز المرشح الفرنسي لمنصب المفوض الأوروبي تييري بريتون أول عقبة أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، إلى جانب كل من المجري أوليفر فاريلي، سفير بودابست الحالي لدى الاتحاد الأوروبي ونظيرتهما الرومانية أدينا فالين.

وأعلن المتحدث باسم البرلمان، جاومي دوتش، أنه تم تبرئة ساحة الثلاثة من أي تضارب في المصالح المالية من قبل لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، مما يمهد الطريق أمام كل منهم للخضوع لجلسات استماع لمدة ثلاث ساعات مع المشرعين الأوروبيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.