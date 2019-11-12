باحث أزهري لطلاب جامعة القاهرة: الإيمان والمواطنة يحققان العدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن مفهوم الإيمان لا ينفك عن المواطنة التي تعمل على تحقيق التوازن والعدل بين الجميع، بعكس ما يروج له البعض من وجود فصل بينهما، كما أن آيات الإيمان الواردة في القرآن ليس المقصود بها العبادات فقط، وإنما تشمل العبادات والتعامل مع الآخر بما يحقق التكامل والتعاون تحقيقاً لمفهوم المواطنة.

جاء ذلك في اللقاء الذي عُقِد، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر الشريف تحت عنوان "الإيمان والمواطنة"، لطلاب من جامعة القاهرة، في إطار برنامج التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الدفاع، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالعمل على توعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات، لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وأكد الهواري أننا جميعًا عونًا لمصر في مواجهة أعدائها، لذلك يجب أن نستوعب المفهوم الحقيقي للإيمان؛ حتى نطبق المعنى الحقيقي للمواطنة، حفاظًا على أوطاننا وأنفسنا من كل الشرور.