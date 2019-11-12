الوزراء العراقي يتخذ 6 قرارات بينهم تخفيض رسوم المركبات والموافقة على مشروع قانون الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

عقد مجلس الوزراء العراقي، اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وسط الاحتجاجات التي تضرب المدن العراقية.

وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة، وأقر المجلس مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 والفقرة بموعد إجراء الانتخابات على أن تؤجل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد يحدد لاحقًا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتمت الموافقة على مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانيًا) من الدستور مع الأخذ بالملاحظات التي ثبتها رئيس هيئة المستشارين والسادة الوزراء بخصوص خيارات تكون المفوضية كلها من القضاء.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي وإحالته إلى مجلس النواب مع الأخذ بالملاحظات التي وافق عليها مجلس الوزراء وثبتها السيد رئيس هيئة المستشارين .

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن المعينين بعقد من شرط الإعلان للتعيين على الدرجات الشاغرة على أن يلتزم بشرط الاختصاص وفقًا للأسبقية في التعاقد مع توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي في شركات التمويل الذاتي الرابحة والتابعة لوزارة الاتصالات.

ووافق مجلس الوزراء على عدة قرارات جاءت على النحو التالي:

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- تخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تأمين المبلغ المذكور.

- تخصيص مبلغ مقداره 12 مليار دينار إلى جهاز الأمن الوطني .

- الموافقة على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – الأردني قدر تعلق الامر بالصلاحيات المالية.

- الموافقة على قيام المجلس الوزاري للاقتصاد وفقاً لصلاحياته المنصوص عليها في القرار التشريعي رقم (82) لسنة 1996 بما يأتي:

- تخفيض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بقانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور رقم (40) لسنة 2015 بنسبة(50%) عن كل نوع من أنواع المركبات المحددة في الجدول المذكور .

- تخفيض الرسوم المنصوص عليها في الجدولين المرقمين (1 ، 2 ) الملحقين بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وفقاً للنسب المذكورة في الجدول المرافق لكتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد : 30839، المؤرخ في 22 أكتوبر الماضي.