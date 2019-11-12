بسبب ”فيديو إباحي“ مع زوجته.. مصري يقتل شقيقه بآلة حادة

ألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على عامل مصري قتل شقيقه باستخدام آلة حادة، ودفنه تحت سلم منزله، بعد أن شاهد مقطع فيديو جنسيًا لزوجته مع المجني عليه.

وقالت الداخلية المصرية في بيان: إن مساعد الوزير تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر من فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بتغيب والدها النجار 50 عامًا عن المنزل، وذلك عقب سماعها مشاجرة بينه وبين عمها 39 عامًا، داخل غرفة المتهم في المنزل، ولم يظهر والدها حتى اليوم التالي.

وأجريت تحريات من قبل مباحث قطاع أكتوبر، وأسفرت عن صحة أقوال الفتاة واختفاء والدها، فتم استدعاء عمها لمواجهته بأقوالها حول حدوث مشاجرة بينه وبين شقيقه قبل اختفائه، فاعترف أنهما تشاجرا ثم انصرف شقيقه ولا يعلم المكان الذي توجه إليه.

وشكل مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى انتشار مقطع فيديو في البلدة لعلاقة جنسية جمعت بين المتغيب وزوجة شقيقه، ما أثار غضب الأخير، خاصة منذ أسبوع عندما تأكد من صحة الشائعات المنتشرة، وشاهد مقطع الفيديو لزوجته مع شقيقه.

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وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف أنه استدرج شقيقه إلى غرفته في المنزل الذي يقيمان به سويًا، وحدثت مشادة كلامية بينهما فقام بضربه بشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة، وحمله ودفنه أسفل سلم المنزل.

وأخطرت النيابة وتم استخراج الجثة، ويجري حاليًا استكمال التحقيقات.

ارم نيوز