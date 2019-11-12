التشيك تخطط لشراء 12 مروحية عسكرية أمريكية

أكد وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار، أن حكومة بلاده تخطط لتوقيع اتفاق مع الحكومة الأمريكية نهاية العام الجاري، لشراء 12 مروحية عسكرية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء عن متنار قوله، إن الاتفاق

يقدر بقيمة 631 مليون دولار أمريكي، ومن المعتقد أنه سيتم تسليم المروحيات بحلول عام 2023 لتحل محل طائرات (Mi-24s) سوفيتية الصنع.وأضاف متنار، أن العقد يتضمن معدات وذخيرة وقطع غيار وتدريب للأفراد، لافتاً إلى أن الصفقة تغطي حاجة القوات الجوية التشيكية على الأوجه الأمثل.وأوضحت الشبكة الأمريكية أن التشيك ستحصل على 8 مروحيات من طراز (يو إتش-1 واي) فينوم، و4 مروحيات من طراز (إيه إتش-1 زد) فايبرز المصنعة من قبل شركة "بيل" الأمريكية.