اخبار العالم

التشيك تخطط لشراء 12 مروحية عسكرية أمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار، أن حكومة بلاده تخطط لتوقيع اتفاق مع الحكومة الأمريكية نهاية العام الجاري، لشراء 12 مروحية عسكرية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء عن متنار قوله، إن الاتفاق

يقدر بقيمة 631 مليون دولار أمريكي، ومن المعتقد أنه سيتم تسليم المروحيات بحلول عام 2023 لتحل محل طائرات (Mi-24s) سوفيتية الصنع.
وأضاف متنار، أن العقد يتضمن معدات وذخيرة وقطع غيار وتدريب للأفراد، لافتاً إلى أن الصفقة تغطي حاجة القوات الجوية التشيكية على الأوجه الأمثل.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن التشيك ستحصل على 8 مروحيات من طراز (يو إتش-1 واي) فينوم، و4 مروحيات من طراز (إيه إتش-1 زد) فايبرز المصنعة من قبل شركة "بيل" الأمريكية.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشيك تخطط لشراء 12 مروحية عسكرية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا