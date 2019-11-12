مباحثات روسية فرنسية بشأن تطورات الوضع حول إيران وسوريا وأوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الفرنسي جان إيف لي دريان، اليوم الثلاثاء تطورات الوضع في أوكرانيا وسوريا، والمستجدات حول الاتفاق النووي الإيراني، وذلك على هامش انعقاد "منتدى باريس الثاني للسلام"في باريس.
وجاء في بيان للخارجية الروسية أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "تبادل الطرفان آراء مفصلة حول القضايا الثنائية والمهمة على الصعيد الدولي.
كما بحث لافروف مع لي دريان الوضع في سوريا، وخاصة في سياق إطلاق عمل اللجنة الدستورية في جنيف في الـ 30 أكتوبر الماضي".
وأضاف البيان: "تم خلال اللقاء إيلاء اهتمام خاص لقضايا الاستقرار الاستراتيجي، والحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي، وآفاق حل الأزمة في أوكرانيا".
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