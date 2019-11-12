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سلطنة عمان ترحب بالجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض

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 رحبت سلطنة عمان بجهود المملكة العربية في التوصل إلى "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي.

 

وذكرت وزارة الخارجية العمانية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- أن السلطنة تأمل في أن يمهد ذلك الاتفاق للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية في الجمهورية اليمنية

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الشقيقة.


وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا بالعاصمة السعودية (الرياض)، اتفاقًا لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير ، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.


ويؤسس الاتفاق - الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد مليشيا الحوثي - مرحلة جديدة من التعاون والشراكة وتوحيد الجهود؛ للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.


وينص الاتفاق ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

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