الخارجية الأردنية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار إدانة للعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء - : "إن التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع، واستهداف المدنيين الأبرياء فيه لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة، ولن يفضي إلى أية حلول".

وأضاف الفايز: "أن حل مشكلة قطاع غزة تكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي".

وأوضح أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. المدنيين الأبرياء فيه لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة، ولن يفضي إلى أية حلول".وأضاف الفايز: "أن حل مشكلة قطاع غزة تكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي بالعودة لطاولة المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع، والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي".وأوضح أن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته ضد القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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