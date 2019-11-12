الرئيس التونسي يشيد بجهود المؤسسة العسكرية

اشاد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بجهود أبناء المؤسسة العسكرية، داعيا إياهم إلى مواصلة الالتزام بأعلى درجات اليقظة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بوزير العدل ووزير الدفاع الوطني بالنيابة، محمد كريم الجموسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، بحسببيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
بفضل التنسيق المستمر بين المؤسستين العسكرية والأمنية.
وصرَّح الجموسي بأنه قدم لرئيس الجمهورية عرضا حول الوضع الأمني العام في البلاد، خاصة على الحدود والمرتفعات، وأكد الجاهزية العليا لقوات الجيش الوطني
كما تناول اللقاء أيضا الوضع العام للمرفق القضائي، لا سيما فيما يتعلق بتنظيمه وتحسين ظروف العمل والبنية التحتية للمحاكم، فيما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تضافر الجهود لتوفير ظروف عمل ملائمة للسلطة القضائية حتى تمارس صلاحياتها في كنف الاستقلالية والحياد.
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