مباحثات إماراتية إندونيسية بشأن التعاون العسكري

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي اليوم الثلاثاء ،مع كل من الوزير المنسق للشئون البحريةوالاستثمار م. لهوت بانجانتان والقائد العام للجيش الوطني الإندونيسي الفريق أول هادي تاجانتو، علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في الجوانب والشئون الدفاعية والعسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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