مقتل عنصرين بداعش الإرهابي في نينوي

أعلن قائد عمليات نينوي اللواء الركن نومان الزوبعي مقتل عنصرين في تنظيم (داعش) الإرهابي بأحد الأنفاق في جبال (بادوش).

وقال الزوبعي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - : "إن قوة مشتركة من العمليات والاستخبارات

تمكنت اليوم من قتل عنصرين في تنظيم (داعش) بأحد الأنفاق في جبال (بادوش)".



وأضاف: "أنه تم العثور على عبوات ناسفة ومواد غذائية وتم تدمير النفق والعبوات".