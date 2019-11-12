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مقتل عنصرين بداعش الإرهابي في نينوي

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أعلن قائد عمليات نينوي اللواء الركن نومان الزوبعي مقتل عنصرين في تنظيم (داعش) الإرهابي بأحد الأنفاق في جبال (بادوش).

 

وقال الزوبعي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - : "إن قوة مشتركة من العمليات والاستخبارات

تمكنت اليوم من قتل عنصرين في تنظيم (داعش) بأحد الأنفاق في جبال (بادوش)".


وأضاف: "أنه تم العثور على عبوات ناسفة ومواد غذائية وتم تدمير النفق والعبوات".

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