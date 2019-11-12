الأردن يدين بشدة «العدوان» الإسرائيلي على غزة

دان الأردن بشدة، اليوم الثلاثاء، «عدوان» الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 25 آخرين، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير حماية للفلسطينيين.

وعبر بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانة المملكة «عدوان» الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله الفايز قوله إن «التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع واستهداف المدنيين الأبرياء لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس وتعزيز الأجندات المتطرفة في المنطقة».

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وأضاف أن «إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد وتبعاته»، مطالباً «المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».

واستشهد خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزة.