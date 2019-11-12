مسؤول أممي يدعو إلى تشكيل حكومة في لبنان سريعاً

دعا مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة جديدة سريعاً تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفاً أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية.
وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان بعد لقائه بالرئيس ميشال عون «الوضع المالي والاقتصادي حرج والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته».
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وحث كوبيش السلطات على أن تعطي الأولوية للاستقرار النقدي والمالي، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لإعطاء الشعب اللبناني الثقة وحماية مدخراته.
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