ترامب: الولايات المتحدة تراقب قائد داعش الجديد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة تراقب القائد الجديد لتنظيم داعش الإرهابي.

واستغل ترامب مشاركته في يوم المحاربين القدامى للاحتفال بمقتل زعيم التنظيم المتشدد أبو بكر البغدادي.

ودأب الرؤساء الأميركيون على تخليد هذا اليوم بوضع إكليل من الزهور على المقبرة العسكرية المترامية الأطراف في أرلينغتون قرب واشنطن. إلا أن ترامب توجه إلى نيويورك حيث ألقى خطاباً قبل عرض للمحاربين القدامى يجري سنوياً في المدينة.

وواجه ترامب معارضة واسعة بعد إعلانه سحب قوات أميركية من سوريا الشهر الماضي، حيث قال نظر معارضوه إلى الخطوة على أنها يمكن أن تسمح بعودة تنظيم داعش المتطرف ويترك قوات سوريا الديمقراطية، حلفاء واشنطن، عرضة للعدوان التركي.

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لكن ترامب استغل خطابه ليقول إن قيادات التنظيم المتطرف تفر خائفة بعد مقتل البغدادي في غارة شنتها القوات الأميركية الخاصة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال ترامب "قبل أسابيع قليلة، أغارت القوات الأميركية الخاصة على مجمع داعش ونفذت العدالة في الزعيم الإرهابي رقم واحد في العالم".

وأضاف "بفضل المقاتلين الأميركيين، البغدادي مات، ومات الرجل الثاني في التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3".

وتابع "لقد انتهى عهده الإرهابي، وأصبح أعداؤنا يركضون خائفين جدا جدا. إن من يهددون شعبنا ليس أمامهم أي فرصة ضد قوة أميركا المحقة".

وعقب مقتل البغدادي في الغارة، أعلن التنظيم المتطرف تعيين المسمى أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.