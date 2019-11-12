اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان يدعو لإضراب.. الأربعاء

دعا اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، لاستمرار إضراب عن العمل غداً الأربعاء"، بعد أن تسبب الإضراب في إغلاق بنوك في أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان جورج الحاج إن "القرار اُتخذ بمواصلة الإضراب وإنه سيتم إصدار بيان بعد وقت قصير".

بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات والمظاهرات في العديد من المناطق اللبنانية، دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الاثنين، إلى التوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء القادم.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد، أن الإضراب مستمر حتى "عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

وانطلقت صباح الاثنين تحركات طلابية لجامعة الكسليك، طالبوا خلالها إدارة الجامعة بإعلان الإضراب المفتوح للمشاركة بفاعلية في التحركات الطلابية الاحتجاجية، التي تعم المناطق اللبنانية منذ 17 أكتوبر.

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ولم تتأخر الجامعة في إعلان تعليق الدروس تلبية لمطالب الطلاب، الذين كانوا قد أقفلوا مداخل الجامعة وطالبوا بإعلان الإضراب المفتوح ليتسنى لهم المشاركة في التحركات الاحتجاجية.

ونظم المئات من أهالي عالية وقفة احتجاجية في سرايا عالية للضغط لتحقيق المطالب واجراء استشارات نيابية سريعا وتشكيل حكومة تكنوقراط حصرا لإدارة الأزمة المالية.

كذلك نظمت مجموعة من الناشطين، الذين يديرون يوميا جلسات نقاش مفتوحة حول الأزمة والفساد في مؤسسات الدولة، اعتصاما أمام مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يعقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مؤتمرا صحفيا لتناول الوضع المالي والنقدي في ظل المخاوف من الوضع المالي المتدهور.