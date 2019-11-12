كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الأشغال الكويتية تقدم استقالتها بعد استجواب برلماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت وزيرة الأشغال الكويتية، جنان بوشهر، اليوم الثلاثاء، استقالتها بعد استجواب برلماني، واتهامها بأنها

سبب في تعطيل مشاريع التنمية،

نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وكان النائب الطبطبائي، تقدم بتاريخ 20 اكتوبر الماضي باستجواب موجه الى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتها، ثم تقدم النائب العدساني بتاريخ 27 اكتوبر الماضي باستجواب موجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته.

وكتبت الوزيرة جنان بوشهري عبر "تويتر": "أصعد المنصة اليوم لأفند اتهامات صحيفة استجواب النائب عمر الطبطبائي بالأدلة وكل ما اتخذته لمواجهة الشركات المتأخرة والمتعثرة في مشاريع الأشغال والاسكان".

وقد اكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر عقب اجتماعه الاسبوعي بتاريخ 28 اكتوبر الماضي تأييده ودعمه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولوزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما.

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في هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم«.

وفي عودة الى جدول الاعمال سينتقل المجلس عقب الانتهاء من النظر في الاستجوابات الى بند طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق اذ من المقرر البت في تشكيل اللجان من ثم انتخاب اعضاء اللجان التي وافق المجلس على تشكيلها.

وأدرج على جدول اعمال الجلسة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الامة للنظر في احالته الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية.