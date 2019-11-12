كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الاسرائيلي يستدعي قوات لتشغيل منظومة "القبة الحديدية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الاسرائيلي بدأ باستدعاء قوات احتياط لتعزيز الوحدات العاملة على تشغيل منظومة القبة الحديدية.

ودوت صفارات الإنذار ، في مستوطنة "ناحال عوز"، قرب غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن ناشطين فلسطينيين أطلقوا قذائف هاون اليوم (الثلاثاء)، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، في ظل التصعيد الشديد على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.



وأفاد الجيش في بيان بأن «25 قذيفة هاون أطلقت على عدة مواقع في الأراضي الإسرائيلية».



وأضاف أن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ «تصدى لغالبية القذائف»، بينما أشارت الشرطة إلى سقوط «عدد من قذائف الهاون في أراضٍ خلاء في إسرائيل»، دون ذكر أي إصابات.

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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن دبابة أطلقت النار باتجاه موقع لحركة فلسطينية بعد قيام جنودها بتفجير عبوة زرعت بالقرب من السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة.



من جانبها، أفادت وكالة «معا» الفلسطينية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مناطق متفرقة بمدينة غزة صباح اليوم، حيث «أطلقت الطائرات أكثر من 10 صواريخ صوب مواقع للمقاومة» بحيي الزيتون والشجاعية بغزة. ودوت انفجارات عنيفة في مختلف مناطق قطاع غزة.



وقتل فلسطيني وأصيب آخر بجروح أمس (الاثنين)، في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة في غزة.



وبذلك، يرتفع إلى 121 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل أواخر مارس الماضي.



وقبلها بيوم، توفي ناشط متأثراً بجروح أصيب بها في قصف مدفعي إسرائيلي صباح الأحد ليرتفع إلى 3 عدد النشطاء الذين قتلوا في القصف.