أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 12/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إصابة 51 طفلا و3 مدرسين في هجوم كيميائي بالصين

أعلنت السلطات في الصين، اليوم الثلاثاء، أن 54 شخصًا على الأقل، من بينهم 51 طفلاً، أُصيبوا بحروق جراء اقتحام شاب ساخط لروضة أطفال ورش مادة كيميائية تآكلية على الطلاب في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على المدارس في البلاد. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تركيا تهدد بالإفراج عن سجناء داعش

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء تهديدًا مروعًا لأوروبا بسبب العقوبات التي تلوح في الأفق بشأن الحفر غير المصرح به لأنقرة في البحر الأبيض المتوسط قائلًا، عقابنا وسنطلق سراح سجناء داعش إلى الدول الأوروبية.

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