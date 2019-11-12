كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 5 فلسطنيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بشن غارات مجددا على عدد من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة، في إطار "عملية نوعية"، ردت عليها الحركة بصواريخ على وسط وجنوبي إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "من بين الأهداف التي تم استهدافها مجمع تدريبات ومواقع تحت الأرض لتخزين وإنتاج وسائل قتالية".

وتنذر العملية التي تُعَد الأولى منذ 5 أعوام ضد قيادات في حركة الجهاد بتصعيد في القطاع.

واعترفت "الجهاد" باغتيال القيادي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله بغزة، بينما قالت مصادر طبية إن 4 من أبنائه أصيبوا في الهجوم.

وإثر ذلك، أعلنت سرايا القدس، في بيان، استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بقذائف صاروخية عدة.

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وتزامنت العملية مع قصف استهدف منزل القيادي في الحركة أكرم العجوري بالعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل نجله.

وأعلن الجيش السوري تصديه لهدف معادٍ في سماء داريا بمحيط العاصمة دمشق أسفر عن مقتل 2 وإصابة 6 من المدنيين.

ووفق وكالة الأنباء السورية، فإن القصف استهدف منزل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، ما أسفر عن مقتل ابنه معاذ وحفيدته (بتول) إضافة إلى شخص آخر اسمه عبدالله يوسف حسن وإصابة 9 آخرين.

وأشار وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، خلال تفقده موقع الهجوم، إلى أن عددا من المدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء الهجوم على البناء السكني.

وأظهرت الصور وقوع دمار كبير في المبنى وتحطم نوافذ الأبنية المجاورة وعدد من السيارات في الموقع.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مؤخرا، أن السلاح الجوي الإسرائيلي قصف قوافل أسلحة تابعة للجيش السوري وجماعة حزب الله اللبناني نحو 100 مرة منذ اندلاع الصراع السوري منذ أكثر من 6 أعوام.