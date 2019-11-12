قضية فتاة الوشم “خديجة”.. تأجيل المحاكمة إلى بدابة دجنبر لغياب دفاع المتهمين

انعقدت، صباح اليوم الثلاثاء، في محكمة الاستئناف في بني ملال، سادس جلسات قضية خديجة، المعروف “بفتاة الوشم”، بحضور الضحية، وجميع المتهمين المتابعين في قضيتها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 3 دجنبر المقبل، لاستدعاء دفاع المتهمين، الذي غاب عن الجلسة رقم 9، والتي كان منتظرا فيها استنطاق المتهمين.

وأُحضر جميع المتهمين، الذين بلغ عددهم 12 متهما في حالة اعتقال، بالإضافة إلى حدث، وقدموا أمام المحكمة، بينما حضر متهمان متابعان في حالة سراح.

واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صور، وفيديوهات، تؤكد تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووشم فمختلف مناطق جسدها.