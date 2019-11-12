الطب الشرعي التركي يرجح "انتحار" الضابط البريطاني السابق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات التركية المعنية بالبحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، احتمال انتحار العنصر السابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية جيمس لو ميجورير، الذي عُثر على جثته مساء أمس الإثنين في منزله في إسطنبول.

ورجح تقرير الطب الشرعي، فرضية انتحار لو ميجورير الذي ساهم في تدريب متطوعي "الخوذ البيضاء" المعنية بالعمل الإغاثي في سورية، فيما قالت زوجته إنه فكر في الانتحار قبل مقتله.

من مكان العثور على الجثة (أ ب)

وجاء ذلك في إفادة قدمتها إمّا هيدفيغ كلايستينيا وينبيرغ، لفرق البحث الجنائي التركية، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل لو ميجورير (48 عاما) في مدينة إسطنبول.

وأضافت الزوجة السويدية، في إفادتها، أن "لو ميجورير كان يعاني انزعاجا نفسيا"، وأنه "فكر في الانتحار قبل 15 يوما من مقتله".

وأردفت: "زوجي استخدم ليلة مقتله أدوية نوم، لقد كنت نائمة أثناء وقوع الحادث. لم يدخل بيتنا أو يخرج منه تلك الليلة أي شخص أجنبي".

واستطردت: "قبل يومين أو ثلاثة ساءت حالته الصحية في منطقة جزر الأميرات، وتم إعطاؤه الأدوية وإبرا للعلاج، وبهدف الاقتراب من المركز الصحي قمنا بالانتقال إلى هذا المنزل في منطقة بي أوغلو".

من جهة أخرى، رجح تقرير الطب الشرعي، فرضية انتحار لو ميجورير، بعد العثور على كسور في يديه ورجليه.

Advertisements

كما استبعدت الشرطة، التي أخذت عينات من أظافر زوجة الضحية في إطار التحقيقات، فرضية سقوط لو ميجورير من نافذة غرفته باتجاه الشارع بصورة عفوية، ورجحت قيامه بالقفز منها.

وحصل لو ميجورير، الذي يعرف بكونه مؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" الإغاثية في سورية، على "وسام الإمبراطورية" من الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، في 2016.

من مكان العثور على الجثة (أ ب)

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن "الضحية كان عميلا في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6)، وقد شارك في عمليات عديدة نفذها الجهاز في البلقان والشرق الأوسط".

وولد لو ميجورير، لعائلة عسكرية بريطانية بسنغافورة، وتخرج في أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية الشهيرة في بريطانيا، وعمل في آيرلندا الشمالية، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ويعود زواجه من وينبيرغ، إلى العام الماضي.

والإثنين، أعلنت السلطات التركية العثور على جثة لو ميجورير، بمنطقة بي أوغلو في مدينة إسطنبول.

بدورها، أصدرت ولاية إسطنبول بيانا حول الحادث جاء فيه، "تم البدء بالتحقيقات الإدارية والقضائية الشاملة حول حادثة وفاة المواطن البريطاني جيمس لو ميجورير".