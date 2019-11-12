قائد عمليات بغداد يفتتح أحد مداخل القادسية ويؤكد قرب افتتاح طرق مغلقة

افتتح قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الثلاثاء، احد مداخل منطقة القادسية وسط بغداد، فيما أكد قرب افتتاح طرق مغلقة في العاصمة. وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم افتتاح مدخل منطقة القادسية من جهة جامع بلال الحبشي وسط العاصمة بغداد". وأضاف أنه "سيتم افتتاح طرق تم غلقها أثناء التظاهرات قريباً جداً". وكانت القوات الأمنية قد أقدمت على إغلاق عدد من الطرق في العاصمة بغداد، تزامناً مع انطلاق تظاهرات حاشدة بداية شهر تشرين الاول الماضي.



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