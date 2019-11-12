ضرب قنابل دخانية ومسيلة للدموع وانطفاء للتيار الكهربائي قرب الخلاني

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بضرب قنابل دخانية ومسيلة للدموع وانطفاء للتيار الكهربائي قرب الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك قنابل دخانية ومسيلة للدموع مع اطفاء التيار الكهربائي من بداية الخلاني الى بداية نفق التحرير من جهة الخلاني".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.