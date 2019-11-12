انفجار عبوة صوتية قرب ابو نؤاس وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانفجار عبوة صوتية قرب شارع ابو نؤاس وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة صوتية كانت موضوعة اسفل عجلة داخل مرآب للسيارات بالقرب من شارع ابو نؤاس انفجرت دون اصابات تذكر".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.