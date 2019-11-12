- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالثلاثاء 2019/11/12 08:21 م بتوقيت أبوظبي
تصاعد الأوضاع في غزة ينذر بحرب قادمة على القطاع
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ،الثلاثاء، إطلاق قذائف هاون باتجاه تجمع لجنود إسرائيليين، ما تسبب في سقوط جرحى.
وقالت الحركة، في بيان، إن وحدة المدفعية التابعة لها تمكنت من إحداث إصابات في صفوف قوات الاحتلال، خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرقي رفح.
وأكدت الحركة الحق في التصدي لأي عدوان إسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتال بينيت، في وقت سابق،الثلاثاء، رفع حالة التأهب في المناطق الواقعة على بعد 80 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة بما يشمل القدس المحتلة لمدة 48 ساعة.
كما استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات جنود الاحتياط، بجانب تفعيل تشغيل منظومة القبة الحديدية والجبهة الداخلية.
وفي وقت سابق أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة، في إطار "عملية نوعية"، ردت عليها الحركة بصواريخ على وسط وجنوبي إسرائيل.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "من بين الأهداف التي تم استهدافها مجمع تدريبات ومواقع تحت الأرض لتخزين وإنتاج وسائل قتالية".
وتنذر العملية التي تُعَد الأولى منذ 5 أعوام ضد قيادات في حركة الجهاد بتصعيد في القطاع.
واعترفت "الجهاد" باغتيال القيادي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله بغزة، بينما قالت مصادر طبية إن 4 من أبنائه أصيبوا في الهجوم.
وإثر ذلك، أعلنت سرايا القدس، في بيان، استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بقذائف صاروخية عدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس" تعلن إصابة جنود إسرائيليين في قصف مدفعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.