"سرايا القدس" تعلن إصابة جنود إسرائيليين في قصف مدفعي

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ،الثلاثاء، إطلاق قذائف هاون باتجاه تجمع لجنود إسرائيليين، ما تسبب في سقوط جرحى.

وقالت الحركة، في بيان، إن وحدة المدفعية التابعة لها تمكنت من إحداث إصابات في صفوف قوات الاحتلال، خلف موقع أبو مطيبق العسكري شرقي رفح.

وأكدت الحركة الحق في التصدي لأي عدوان إسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتال بينيت، في وقت سابق،الثلاثاء، رفع حالة التأهب في المناطق الواقعة على بعد 80 كيلومترا من الحدود مع قطاع غزة بما يشمل القدس المحتلة لمدة 48 ساعة.

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كما استدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات جنود الاحتياط، بجانب تفعيل تشغيل منظومة القبة الحديدية والجبهة الداخلية.

وفي وقت سابق أغار جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الأهداف التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة، في إطار "عملية نوعية"، ردت عليها الحركة بصواريخ على وسط وجنوبي إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "من بين الأهداف التي تم استهدافها مجمع تدريبات ومواقع تحت الأرض لتخزين وإنتاج وسائل قتالية".

وتنذر العملية التي تُعَد الأولى منذ 5 أعوام ضد قيادات في حركة الجهاد بتصعيد في القطاع.

واعترفت "الجهاد" باغتيال القيادي بهاء أبو العطا وزوجته في قصف استهدف منزله بغزة، بينما قالت مصادر طبية إن 4 من أبنائه أصيبوا في الهجوم.

وإثر ذلك، أعلنت سرايا القدس، في بيان، استهداف مدينة تل أبيب وسط إسرائيل بقذائف صاروخية عدة.