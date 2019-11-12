ألمانيا توقف 3 أشخاص بينهم تركيان خططوا لعمل إرهابي

أوقفت السلطات الألمانية 3 إرهابيين بينهم تركيان، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداء، الثلاثاء، غربي البلاد.



وذكرت نيابة فرانكفورت، في بيان، أن الثلاثة من حملة أفكار تنظيم داعش متهمون بـ"القيام بتحضيرات لارتكاب اعتداء دوافعه دينية عبر استخدام متفجرات أو أسلحة نارية لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وأوضحت أنه كان يفترض أن ينفذ الاعتداء غربي البلاد في منطقتي راين وماين.

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وتستند النيابة إلى بيانات ووثائق ضبطت في منازلهم و"مواد قد تستخدم في صناعة متفجرات" عثر عليها بعد مداهمة شارك فيها 170 محققا.

وتشتبه السلطات في أن يكون ألماني من أصل مقدوني في الـ24 من العمر وراء المخطط، وأنه اشترى هذه المواد وسعى للحصول على أسلحة عبر الإنترنت.

وقالت ناديا نيسن مدعية فرانكفورت إنها تعتقد بأن المشتبه بهم قالوا لأشخاص إنهم مؤيدون لداعش وأنهم كانوا معروفين للشرطة.

ويصدر، غدا الأربعاء، قرار بشأن ما إذا كان الثلاثة سيمثلون أمام قاضي التحقيق في محكمة بفرانكفورت أم أن الإجراء سيتبع بالنسبة للمتهم الأساسي فقط.