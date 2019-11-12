المتظاهرون يواصلون اقفال مدخل قصر العدل في بيروت ويمنعون القضاة والموظفين من الدخول

واصل المتظاهرون اقفال مدخل ​قصر العدل​ في ​بيروت​ وسط تعزيزات أمنية، مانعين القضاة والموظفين والمتقاضين من الدخول الى العدلية، فيما تمكنت قلة من الموظفين.

وقد حصل اشكال بين بعض المتظاهرين وأحد المحامين الذي حاول الدخول الى قصر العدل في بيروت.