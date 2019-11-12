واصل المتظاهرون اقفال مدخل قصر العدل في بيروت وسط تعزيزات أمنية، مانعين القضاة والموظفين والمتقاضين من الدخول الى العدلية، فيما تمكنت قلة من الموظفين.
وقد حصل اشكال بين بعض المتظاهرين وأحد المحامين الذي حاول الدخول الى قصر العدل في بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر المتظاهرون يواصلون اقفال مدخل قصر العدل في بيروت ويمنعون القضاة والموظفين من الدخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.