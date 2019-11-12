وافق الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، على "تشخيص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بالأمن الأوروبي والناتو، خاصة فيما يتعلق بموت دماغي للحلف، مشيراً إلى انه "من الصعب على الاتحاد الأوروبي، في الكثير من الأحيان، التوصل إلى رأي مشترك في مجال السياسة الخارجية، لأن موافقة جميع البلدان الثمانية والعشرين مطلوبة، وليس فقط موافقة رئيس أو وزير خارجية دولة محددة".
ولفت إلى ان "التوصل إلى إجماع، غالبا ما يستغرق الكثير من الوقت. لذلك يثير الدهشة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال موجودا"، مضيفاً "تعرفون المبادرة الجديدة للرئيس ماكرون، التي عبر عنها في حديث مع المجلة البريطانية" إيكونومست" وأعتقد أن ماكرون على حق في التشخيص في مختلف النقاط وسنناقش لفترة طويلة كيفية الخروج من هذا الوضع".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس النمساوي: حلف الناتو مات دماغيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.