الرئيس النمساوي: حلف الناتو مات دماغيا

وافق الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، على "تشخيص الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ فيما يتعلق ب​الأمن​ الأوروبي و​الناتو​، خاصة فيما يتعلق بموت دماغي للحلف، مشيراً إلى انه "من الصعب على ​الاتحاد الأوروبي​، في الكثير من الأحيان، التوصل إلى رأي مشترك في مجال ​السياسة​ الخارجية، لأن موافقة جميع البلدان الثمانية والعشرين مطلوبة، وليس فقط موافقة رئيس أو وزير خارجية دولة محددة".

ولفت إلى ان "التوصل إلى إجماع، غالبا ما يستغرق الكثير من الوقت. لذلك يثير الدهشة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال موجودا"، مضيفاً "تعرفون المبادرة ​الجديدة​ للرئيس ماكرون، التي عبر عنها في حديث مع المجلة البريطانية" إيكونومست" وأعتقد أن ماكرون على حق في التشخيص في مختلف النقاط وسنناقش لفترة طويلة كيفية الخروج من هذا الوضع".